КМВА: У Києві тривають аварійні відключення світла, ситуація важка
Ситуація з енергопостачанням у Києві залишається важкою, тож наразі продовжуються аварійні відключення споживачів, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Він наголосив, що головною проблемою наразі є не генерація, а доставка живлення споживачам.
"Саме через зруйновані мережі та вузли більшість киян не можуть отримати світло у свої домівки. Тому досі діють тільки аварійні відключення електроенергії, тривалість яких неможливо регламентувати", – повідомив Попко.
Голова КМВА зазначив, що енергетики, ремонті бригади та комунальні служби працюють цілодобово аби відновити пошкоджену енергосистему, проте на це потрібен час.
Нагадуємо:
У Києві зараз найскладніша ситуація з електропостачанням в Україні через пошкодження мереж і обладнання: через атаки росіян знищено 60% трансформаторів.