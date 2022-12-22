У Повітряних силах розповіли, де можуть застосовувати системи ППО Patriot

Системи протиповітряної оборони Patriot, які США передають Україні в рамках нового пакету військової допомоги, зможуть використати і на фронті, і для захисту критичної інфраструктури, повідомляє Новое время.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, рішення про місця їх розташування прийматиме найвище військове керівництво України.

Ігнат зазначив, що українські військові за нинішніх умов зможуть навчитися працювати з цими системами ППО за кілька місяців.

Він додав, що роботі із системами IRIS-T та NASAMS українські бійці навчилися за кордоном за кілька тижнів.

"Сподіваємося, що це буде один із найкращих передових комплексів, здатний знищувати не лише аеродинамічні, а й балістичні цілі. Одна батарея — це має бути лише початок" , — наголосив Ігнат.

21 грудня президент Володимир Зеленський прибув до США з першим закордонним візитом із початку повномасштабного вторгнення Росії. Раніше цього дня США оголосили про допомогу Україні на 1,85 мільярда доларів, яка вперше включає ЗРК Patriot.

Американський телеканал CNN з посиланням на джерела в Пентагоні повідомив, що українським силам потрібно кілька місяців, щоб належним чином підготуватися до роботи з Patriot.

Координатор у Раді національної безпеки Джон Кірбі заявляв, що військовим США знадобилося «багато часу, щоб навчитися керувати» Patriot.