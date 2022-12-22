Генштаб: ЗСУ знищили понад 100 тисяч солдатів РФ

Генштаб: ЗСУ знищили понад 100 тисяч солдатів РФ
Фото: flickr

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у загарбницькій війні проти України втратила вже понад 100 тисяч військових, понад 3 тисячі танків і 283 літаки.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.12 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 100 400 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків - 3003 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 5 981 (+2) од.,
  • артилерійських систем – 1 978 (+6) од.,
  • РСЗВ – 413 (+1) од.,
  • засобів ППО – 212 (+0) од.,
  • літаків – 283 (+1) од.,
  • вертольотів – 267 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1693 (+5) од.,
  • крилатих ракет - 653 (+0) од.,
  • кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 615 (+7) од.,
  • спеціальної техніки – 178 (+0) од.

Дані уточнюються.

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