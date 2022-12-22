Генштаб: ЗСУ знищили понад 100 тисяч солдатів РФ

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у загарбницькій війні проти України втратила вже понад 100 тисяч військових, понад 3 тисячі танків і 283 літаки.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.12 орієнтовно склали:

особового складу – близько 100 400 (+660) осіб ліквідовано,

танків - 3003 (+1) од.

бойових броньованих машин – 5 981 (+2) од.,

артилерійських систем – 1 978 (+6) од.,

РСЗВ – 413 (+1) од.,

засобів ППО – 212 (+0) од.,

літаків – 283 (+1) од.,

вертольотів – 267 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1693 (+5) од.,

крилатих ракет - 653 (+0) од.,

кораблів/катерів – 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 615 (+7) од.,

спеціальної техніки – 178 (+0) од.

Дані уточнюються.