Електроенергія для непобутових споживачів подорожчає з 1 січня 2023 року

З 1 січня 2023 року кінцева ціна електроенергії для непобутових споживачів підвищиться у середньому на 15 коп. за 1 кВт-год, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у повідомленні НКРЕКП.

Це відбудеться внаслідок збільшення енергорегулятором тарифів на передачу е/е та диспетчерські послуги НЕК Укренерго, а також на розподіл е/е та послуги постачальників універсальних послуг (ПУУ) на 2023 рік.

"Внаслідок коригування цих тарифів середнє зростання цін на електроенергію для кінцевих непобутових споживачів складатиме близько 15 коп. за кВт-год. При цьому середнє зростання цін на електроенергію для промислових енергоємних споживачів становитиме близько 4 коп. за кВт-год" , - зазначили у НКРЕКП.

Зазначається, що насамперед тарифи підвищили внаслідок виділення коштів для операторів електричних мереж на аварійне відновлення пошкоджених об'єктів, створення аварійного запасу обладнання та закупівлю необхідних для цього товарів та послуг.

Регулятор наголосив, що незважаючи на складну ситуацію в енергетиці, комісія обмежила зростання зазначених тарифів.

У свою чергу ціна електроенергії для побутових споживачів залишається на чинному рівні.

Раніше повідомлялося, що ситуація з енергопостачанням у Києві зараз найскладніша в Україні.