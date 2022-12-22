Розвідка Британії: У армії Білорусі нове завдання після переговорів Лукашенка та Путіна

Армія Білорусі взяла на себе нове завдання — навчання мобілізованих російських військових, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії.

Міністерство нагадує, що 19 грудня президент РФ Володимир Путін вирушив до Мінська, щоб провести переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Вони обговорювали "єдиний оборонний простір".

Як зазначається, хоча РФ і Білорусь широко висвітлюють розгортання російських підрозділів у Білорусі, її збройні сили нещодавно взяли на себе важливу, але більш обережну роль у навчанні тисяч нещодавно мобілізованих російських резервістів.

За інформацією британської розвідки, використання білоруських інструкторів є спробою частково заповнити нестачу російських військових інструкторів, багато з яких зараз в Україні або загинули.

Вказується, що хоча Росія та Білорусь мають великий досвід військового співробітництва, навчання мобілізованих російських військовослужбовців є новою задачею.

"Росія традиційно вважала, що білоруські сили поступаються російським силам, і їх використання як інструктори є ознакою перенапруги російської військової системи" , — кажуть у Міноборони.

Росія почала перекидати на південь Білорусі, тобто до кордону з Україною, техніку та мобілізованих російських окупантів.