Макрон закликав ЄС зменшити залежність від США у питаннях безпеки

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Європу зменшити свою залежність від США та розвинути власні оборонні можливості, водночас відіграючи більш активну роль у НАТО.﻿ Про це він сказав у розмові з журналістами після повернення до Парижа з саміту в Йорданії, його цитує Wall Street Journal, повідомляє Українська правда.

Макрон зауважив, що не вважає свій заклик до розвитку європейської оборони альтернативою до НАТО.

За його словами, сильніша Європа дозволить континенту стати більш автономним в рамках альянсу, діючи "всередині НАТО, разом з НАТО, але також не залежачи від НАТО".

"Альянс - це не те, від чого я повинен залежати. Це те, що я маю обрати, те, з чим я працюю. Ми повинні переосмислити нашу стратегічну автономію" , - сказав президент Франції.

"Європа повинна отримати більше автономії у питаннях технологій та оборонного потенціалу, в тому числі від США" , - додав Макрон.

Президент Франції у минулому неодноразово закликав посилити співробітництво в оборонній промисловості Євросоюзу.