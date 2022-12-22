Макрон вважає малоймовірним вступ України до НАТО
Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що вважає малоймовірним вступ України до НАТО як варіант безпекових гарантій для неї, повідомляє Європейська правда.
Як повідомляє Le Figaro/AFP, про це він сказав в інтерв’ю французьким ЗМІ.
Макрон зазначив, що Україні потрібно надати гарантії безпеки у процесі рішення для завершення війни, але таких гарантій потребує і Росія.
На його думку, вступ України до НАТО Кремль за будь-яких обставин розглядатиме як конфронтацію.
"З цією Росією таке важко уявити… Але чи вступить Україна до НАТО - що не є найбільш ймовірним сценарієм - чи ні, їй потрібно надати гарантії безпеки, тим більш, що вона зазнала агресії з боку Росії", - сказав Еммануель Макрон.
"Наприкінці буде потрібно усім сідати за стіл переговорів… І я не хочу, щоби у майбутньому перемовини вели лише Китай і Туреччина", - додав Макрон, ймовірно, посилаючись на посередницькі зусилля Ердогана.
В інтерв’ю він заявив також, що Європі варто зменшити свою залежність від США та розвинути власні оборонні можливості, водночас відіграючи більш активну роль у НАТО.
Нагадаємо, давнішу заяву Макрона про те, що Росії потрібно надати гарантії безпеки, розкритикували і в Україні, і в низці європейських столиць. Група країн зі східного флангу Євросоюзу навіть офіційно висловила несхвалення цих заяв.
Макрон після критики заявив, що його словам надали перебільшене значення.