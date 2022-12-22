У Польщі відреагували на рішення США передати Україні системи ППО Patriot

Розміщення системи ППО Patriot в Україні зміцнить безпеку не лише українців, а й поляків, повідомляє Новое время.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Розміщення американської системи Patriot в Україні зміцнить безпеку не лише українців, а й поляків. Це чудове рішення адміністрації США" , — написав він у своєму Twitter.

Блащак додав, що польська опозиція, яка заявила про «неможливість» передачі пускових установок Україні, вкотре дискредитувала себе.

Ймовірно, міністр оборони Польщі мав на увазі дискусію про передачу Україні Німеччиною ЗРК Patriot замість Польщі після інциденту з падінням ракети на польській території під час чергової масованої атаки РФ.

21 грудня президент Володимир Зеленський прибув до США з першим закордонним візитом з початку повномасштабного вторгнення Росії. Раніше цього дня США оголосили про допомогу Україні на 1,85 мільярда доларів, яка вперше включає ЗРК Patriot.

Американський телеканал CNN з посиланням на джерела в Пентагоні повідомив, що українським силам буде потрібно кілька місяців, щоб належним чином підготуватися до роботи з Patriot.

Координатор у Раді національної безпеки Джон Кірбі заявляв, що військовим США знадобилося «багато часу, щоб навчитися керувати» Patriot.