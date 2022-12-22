РосЗМI: У Росії зайнявся авіанесучий крейсер "Адмірал Кузнєцов"

У російському Мурманську зайнявся авіанесучий крейсер "Адмірал Кузнєцов", який стоїть на ремонті, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє РИА Новости з посиланням на екстрені служби та голову Об'єднаної суднобудівної компанії Олексія Рахманова.



Екстрені служби повідомили, що на крейсері "Адмірал Кузнєцов", що стоїть на ремонтному заводі "Звездочка", сталася пожежа.

Голова Об'єднаної суднобудівної компанії Олексій Рахманов стверджує, що "маленьке займання" сталося під час ремонту. За його словами, збитків та постраждалих немає. Спрацювала пожежна система корабля та вогонь загасили.