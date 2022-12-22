"Енергоатом" підключив до мережі після ремонту дев'ятий енергоблок АЕС

"Енергоатом" підключив до мережі дев'ятий енергоблок вітчизняних АЕС, виведений в ремонт 18 грудня, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні "Енергоатому".

"Сьогодні, 22 грудня, о 7:00 до електромережі підключили дев'ятий енергоблок вітчизняних АЕС, який 18 грудня був виведений в ремонт для усунення зауважень. Триває набір потужності" , — кажуть у відомстві.

Нині працюють усі атомні блоки на підконтрольній Україні території.

"Наразі дев'ятий блок навантажений до 400 МВт. Після зняття Укренерго обмеження з видачі потужності у цьому енерговузлі його завантажать до номінальної потужності 1000 МВт – і Україна отримає повну потужність всіх енергоблоків АЕС, розташованих на контрольованій державою території" , — кажуть в "Енергоатомі".

18 грудня повідомлялося: "На період, поки відновлятимуть готовність енергосистеми приймати наявну потужність атомної генерації, "Енергоатом" вирішив вивести один енергоблок в ремонт, щоб усунути зауваження". На якій саме АЕС — не вказувалося.

Міжнародне агентство з атомної енергії направить свої технічні місії на всі атомні електростанції України.