У Кремлі заявили, що Байден та Зеленський не реагують на стурбованість Росії

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не почули від президентів України і США слів про готовність дослухатися до стурбованості Росії, повідомляє Українська правда.

Про це говорить російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"З жалем констатуємо, що від Байдена і Зеленського не прозвучало слів про потенційну готовність дослухатися до стурбованості Росії".

Прессекретар Путіна також заявив, що під час зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена "реально закликів до миру не прозвучало, не було застережень з приводу варварських обстрілів житлових будинків Донбасу".