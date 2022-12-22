Подоляк: США ухвалили остаточне рішення, що РФ має програти
В Офісі президента Володимира Зеленського розглядають підсумки його поїздки до США як свідчення того, що Вашингтон остаточно ухвалили рішення щодо необхідності обов’язкової поразки Росії у війні з Україною, повідомляє Новое время.
Про це у четвер, 22 грудня, заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.
За його словами, результати переговорів Зеленського з президентом США Джо Байденом чітко продемонстрували, що думка кремлівського режиму більше нікого не хвилює.
"США остаточно зафіксували базу: 1. Росія має програти. 2. Компромісів „території в обмін на псевдо/мир“ не буде. 3. Україна отримає всю необхідну військову допомогу. Максимально. 4. Істерика Росії „поговоріть з нами“ нікого не цікавить", — написав він у себе у Twitter.
Напередодні, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський вирушив до Вашингтона з неанонсованою поїздкою, яка стала його першим закордонним візитом з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Там він зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом, а також виступив з промовою перед Конгресом США.