Подоляк: США ухвалили остаточне рішення, що РФ має програти

В Офісі президента Володимира Зеленського розглядають підсумки його поїздки до США як свідчення того, що Вашингтон остаточно ухвалили рішення щодо необхідності обов’язкової поразки Росії у війні з Україною, повідомляє Новое время.

Про це у четвер, 22 грудня, заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

За його словами, результати переговорів Зеленського з президентом США Джо Байденом чітко продемонстрували, що думка кремлівського режиму більше нікого не хвилює.

"США остаточно зафіксували базу: 1. Росія має програти. 2. Компромісів „території в обмін на псевдо/мир“ не буде. 3. Україна отримає всю необхідну військову допомогу. Максимально. 4. Істерика Росії „поговоріть з нами“ нікого не цікавить" , — написав він у себе у Twitter.

США остаточно зафіксували базу:

1. Росія має програти.

2. Компромісів «території в обмін на псевдо/мир» не буде.

3. Україна отримає всю необхідну військову допомогу. Максимально.

4. Істерика Росії «поговоріть із нами» нікого не цікавить... — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 22, 2022

Напередодні, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський вирушив до Вашингтона з неанонсованою поїздкою, яка стала його першим закордонним візитом з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Там він зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом, а також виступив з промовою перед Конгресом США.