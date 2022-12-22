Лукашенко прокоментував переміщення військ Білорусі вздовж кордону з Україною

У четвер, 22 грудня білоруський диктатор Олександр Лукашенко провів нараду щодо раптової перевірки бойової готовності армії Білорусі й переміщення підрозділів вздовж кордону з Україною, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба диктатора.

" Хочеш миру – готуйся до війни. Не мною вигадано і не вами теж. Цим самим я хочу відповісти на різноманітні пересуди, які з'являються в нашому суспільстві, особливо в інтернеті, з приводу переміщення збройних сил Білорусі та спільного переміщення збройних сил Білорусі та Росії" , — сказав він.

За його словами, Білорусь та РФ «проводили та проводять тренування», але зараз вони «через ситуацію, що склалася і загроз більш масштабні».

"Тому ми на своїй території проводимо навчання. Переміщуємо туди, куди ми вважаємо за потрібне, і спільне угруповання збройних сил, і свої збройні сили. Крапка. Жодного іншого задуму, жодної конспірології", — сказав він.

Лукашенко почав марити про те, що проти Білорусі може бути «розгорнута агресія», бо нібито «таку готовність» з боку сусідів вони бачать.

7 грудня Білорусь оголосила про переміщення військ та військової техніки, посилаючись на «контртерористичну загрозу».

Причиною таких дій білоруської армії є нібито зростання напруженості вздовж українсько-білоруського кордону.

15 грудня стало відомо, що білоруська 38-та десантно-штурмова бригада, яку в рамках раптової перевірки бойової готовності перекидали у бік кордону з Україною, повертається на свою базу до Бреста.