МВС: На Херсонщині знайдено братську могилу з тілами закатованих
У деокупованому селі Правдине Херсонської області у дворі приватного будинку знайдено поховання з рештками шести осіб, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі національного телемарафону.
"У селі Правдино Херсонського району виявлено поховання на подвір’ї приватного будинку, де знайдено останки шістьох осіб зі слідами тортур, вогнепальними пораненнями тощо. Виявлені трупи ексгумовані і направлені на проведення судмедекспертизи", — сказав він.
Крім того, на цвинтарі у поселенні геологів у Херсоні знайдено ще 36 могил.
"Там масове захоронення, де є й тіла військовослужбовців Збройних Сил, зокрема, й ТрО. Загалом за період окупації до моргів поступило близько 700 тіл, з яких приблизно 100 – з тілесними ушкодженнями, отриманими унаслідок військових дій, особи 12 із них до цього часу не встановлено", — додав Єнін.
Як повідомлялось, на звільнених територіях Харківської та Херсонської областей було знайдено дитячі катівні.