У Бундестазі просять Шольця дати Україні комплекси ППО PAC-2

Представник із оборонної політики правлячої Вільної демократичної партії Німеччини Маркус Фабер запропонував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу передати Україні ЗРК Patriot у «застарілій» модифікації PAC-2, повідомляє Новое время.

Він пояснив, що ФРН у найближчі роки замінюватиме цю версію ЗРК на нові системи.

Він уточнив, що зараз Україна потребує такого озброєння.

"Zeitenwende означає допомогти, також з PAC-2. Найближчими роками наш старий PAC-2 доведеться замінити на PAC-2 GEM-T і PAC-3. В Україні до закінчення терміну служби вони ще можуть зробити свій внесок у ППО від крилатих ракет і безпілотників», — написав Фабер.

Він додав, що навіть така «застаріла» модифікація «все ще може надати реальну допомогу проти путінського терору в Україні до того, як її буде виведено з експлуатації».

"Або демократії світу разом перемагають у путінській агресивній війні, або програють поодинці. Допомога доходить з Естонії та Австралії. Допомога з боку Німеччини повинна мати розмір, що відповідає розміру четвертої за величиною економіки у світі" , - наголосив депутат Бундестагу.

Модифікацію PAC-2 випробували вперше у 1987 році. Імовірність ураження літака ракетою такого ЗРК - 80-90%, тактичної ракети - 30-40% однією ракетою без перешкод. Висота ураження балістичних цілей – до 11 км, радіус досяжності – 20 км проти балістичних цілей.