NYT назвав десятки псковських десантників, які вбивали українців в Бучі
Журналісти The New York Times ідентифікували десятки російських військових, які вбивали цивільних у Бучі, йдеться про бійців 234-го десантно-штурмового полку, повідомляє Українська правда.
У ЗМІ проаналізували записи телефонних розмов, документи, інтерв'ю та тисячі годин відео, які показують, як російський десантний підрозділ убив десятки людей на вулиці Яблунській у Бучі в березні.
Зокрема, окупанти відбирали мобільні телефони у жертв і одразу телефонували в Росію.
скриншот (натисніть, щоб збільшити)
За даними ЗМІ є певні докази, які свідчать про те, що чинили звірства в Бучі російські десантники 234-го полку.
Це видно, зокрема, із символіки, яку окупанти намагалися приховати на військовій техніці, залишеній у Бучі документації та особистих записів росіян.
Так, на одному з паперових записів вказаний номер військової частини псковських десантників - в/ч 74268. Також після себе окупанти залишили нарукавні знаки полку.
Відзначається, що телефони деяких жертв на Яблунській окупанти використовували для особистих дзвінків майже одразу після вбивста.
Загалом журналісти ідентифікували 22 окупантів з 234-го десантно-штурмового полку.
Також журналістам вдалося ідентифікувати тіла 36 жертв росіян на вулиці Яблонській у Бучі.
У ЗМІ опублікували карту виявлених тіл.
У ЗМІ наголошують, що не можуть бути певними, що саме ці люди вбили тих чи інших людей у Бучі, проте про перебування 234-го полку в Україні свідчать і інші дані.
Зокрема, перед вторгненням російський полковник з цього полку Артем Городілов перебував у Білорусі серед російських військових. Схожого на Городілова командира також фіксували у Бучі. Він з двома охоронцями ходив по вулицях міста біля тіл цивільних українців.
Після деокупації Київщини, коли звірства окупантів в Бучі стали очевидними, 8 квітня Городілова та інших російських горлорізів нагородили орденами "Мужності".