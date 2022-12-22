NYT назвав десятки псковських десантників, які вбивали українців в Бучі

Журналісти The New York Times ідентифікували десятки російських військових, які вбивали цивільних у Бучі, йдеться про бійців 234-го десантно-штурмового полку, повідомляє Українська правда.

У ЗМІ проаналізували записи телефонних розмов, документи, інтерв'ю та тисячі годин відео, які показують, як російський десантний підрозділ убив десятки людей на вулиці Яблунській у Бучі в березні.

Зокрема, окупанти відбирали мобільні телефони у жертв і одразу телефонували в Росію.

Дзвінки росіян з двох телефонів жертв у Бучі

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За даними ЗМІ є певні докази, які свідчать про те, що чинили звірства в Бучі російські десантники 234-го полку.

Це видно, зокрема, із символіки, яку окупанти намагалися приховати на військовій техніці, залишеній у Бучі документації та особистих записів росіян.

Так, на одному з паперових записів вказаний номер військової частини псковських десантників - в/ч 74268. Також після себе окупанти залишили нарукавні знаки полку.

Розпізнавальні знаки окупантів

Відзначається, що телефони деяких жертв на Яблунській окупанти використовували для особистих дзвінків майже одразу після вбивста.

Загалом журналісти ідентифікували 22 окупантів з 234-го десантно-штурмового полку.

Псковські десантники, які телефонували з Бучі

Також журналістам вдалося ідентифікувати тіла 36 жертв росіян на вулиці Яблонській у Бучі.

У ЗМІ опублікували карту виявлених тіл.

Мапа виявлених тіл українців на Яблунській

Список вбитих росіянами цивільних на Яблунській

У ЗМІ наголошують, що не можуть бути певними, що саме ці люди вбили тих чи інших людей у Бучі, проте про перебування 234-го полку в Україні свідчать і інші дані.

Зокрема, перед вторгненням російський полковник з цього полку Артем Городілов перебував у Білорусі серед російських військових. Схожого на Городілова командира також фіксували у Бучі. Він з двома охоронцями ходив по вулицях міста біля тіл цивільних українців.

Городілов у лютому готується до вторгнення в Україну з Білорусі

Після деокупації Київщини, коли звірства окупантів в Бучі стали очевидними, 8 квітня Городілова та інших російських горлорізів нагородили орденами "Мужності".