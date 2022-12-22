Глава МАГАТЕ повідомив про новий раунд переговорів з Росією щодо ЗАЕС

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про відновлення переговорів із країною-агресором Росією щодо створення безпечної зони навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє CNN.

Про ще один раунд переговорів з РФ Гроссі повідомив у четвер, 22 грудня. Він наголосив, що створення зони має запобігти можливій ядерній аварії.

"Ключовим є те, що зона призначена виключно для запобігання ядерній аварії. Я продовжую свої зусилля для досягнення цієї мети терміново" , — сказав Гроссі.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що окупанти готові піти із Запорізької АЕС, але поки що не збираються залишати всю Запорізьку область. План Москви, за їхніми даними, полягає у тому, щоб передати ЗАЕС під контроль України чи МАГАТЕ.

2 грудня Гроссі заявив, що сподівається досягти угоди з Україною та РФ про створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС до кінця року. 13 грудня президент Франції Еммануель Макрон повідомив про домовленості щодо виведення військової техніки РФ з українською АЕС.