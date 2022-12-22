У Генштабі РФ назвали поточну мету війни в Україні

Голова Генерального штабу ЗС Росії Валерій Герасимов назвав поточною метою РФ в Україні встановлення контролю над Донецькою областю у її адміністративних межах, повідомляє Ділова столиця.

Про це Герасимов заявив на брифінгу перед військовими аташе іноземних держав із посиланням на "РИА Новости".

За його словами, довжина фронту в Україні становить 815 км.

"Наразі лінія бойового зіткнення розтягнулася на 815 кілометрів. З урахуванням заходів, що проводяться з нарощування бойових можливостей угруповань військ, обстановку на лінії фронту стабілізовано, основні зусилля наших військ зосереджені на завершенні звільнення території Донецької Народної Республіки" , — сказав Герасимов.

Як повідомлялось, раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що однією з цілей "часткової мобілізації" було забезпечення подальшого наступу в Україні.