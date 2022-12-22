WP: Зеленський і Байден мають різні погляди щодо зброї для України

У президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена різні погляди на деякі військові потреби України, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у статті The Washington Post за підсумками візиту глави української держави в США.

За словами неназваного високопосадовця адміністрації Байдена, Зеленському було важливо донести до Конгресу, «що це [повномасштабна війна РФ проти України] справді боротьба за демократію». Метою президента України було закликати до передачі потужнішої зброї, щоб у 2023 році українські захисники могли проводити масштабні операції проти російських окупантів, пише WP.

Представники Міністерства оборони США вважають, що Україна вже має достатньо танків, а американські M1 Abrams «заскладні в обслуговуванні та експлуатації».

Коли Байден на спільній пресконференції із Зеленським відповідав на запитання про ракети, які дозволять захисникам України вражати цілі на території Росії, він заявив, що така зброя може зруйнувати єдність НАТО.

"Вони не збираються воювати з Росією" , - сказав президент США про Альянс.

Як пише WP, Білий дім зі свого боку хотів обговорити погляди Зеленського на дипломатію.

"Яка його точка зору і що йому [Зеленському] потрібно, щоб Київ був у максимально сильній позиції і ми могли прискорити початок переговорного процесу" , - заявило джерело газети в адміністрації Байдена.

На думку колишнього посла США в НАТО Іво Даалдера, американський президент «досі турбується про те, щоб не зайти занадто далеко і занадто швидко, побоюючись ескалації».

WP наводить слова генерал-лейтенанта, першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Михайла Забродського, який раніше заявляв, що Україні потрібні ракети великої дальності, зокрема ATACMS, щоб завдати ударів по аеродромах базування російської ударної авіації і районах запуску балістичних і крилатих ракет. Радник керівника ОП Михайло Подоляк у своєму "списку побажань на Різдво" згадував танки Leopard і Marder з Німеччини і танки M1 Abrams зі США, "так само малоймовірні в короткостроковій перспективі".

21 грудня президент України Володимир Зеленський вирушив у Вашингтон із неанонсованою поїздкою, яка стала його першим закордонним візитом від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Він зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом, а також виступив із промовою перед Конгресом США. У цей день США оголосили про допомогу Україні на 1,85 мільярда доларів, яка вперше включає ЗРК Patriot.