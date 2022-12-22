Залужний привітав НАТО з Різдвом та подякував за допомогу
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав партнерів з НАТО з прийдешніми святами та подякував за підтримку України, повідомляє Новое время.
Відповідний відеозворот опублікував Генштаб ЗСУ.
Залужний також подякував країнам НАТО за надану військову допомогу.
"Ми часто згадуємо вислів: “в темні часи добре видно світлих людей”. Дякую вам за підтримку і допомогу. За те, що ми разом у цій важкій несправедливій і невиправданій війні. Я дякую від імені кожного українського солдата, у чиїх руках ваша зброя знищує світове зло і рятує невинні життя", — заявив він.
Залужний також додав, що ціна миру надзвичайно висока, тож про це не треба забувати.
"Ціна миру надзвичайно висока. Згадайте про це, дивлячись на небо та Різдвяну Зірку на ньому. Помоліться за українського воїна, який зараз в окопі собою захищає світ від біди. І повірте, Господь саме там, поруч з ним. На боці світла і добра, правди та справедливості. Разом переможемо", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.