Залужний привітав НАТО з Різдвом та подякував за допомогу

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав партнерів з НАТО з прийдешніми святами та подякував за підтримку України, повідомляє Новое время.

Відповідний відеозворот опублікував Генштаб ЗСУ.

Залужний також подякував країнам НАТО за надану військову допомогу.

"Ми часто згадуємо вислів: “в темні часи добре видно світлих людей”. Дякую вам за підтримку і допомогу. За те, що ми разом у цій важкій несправедливій і невиправданій війні. Я дякую від імені кожного українського солдата, у чиїх руках ваша зброя знищує світове зло і рятує невинні життя" , — заявив він.

Залужний також додав, що ціна миру надзвичайно висока, тож про це не треба забувати.