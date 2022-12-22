Іран пригрозив Зеленському після його промови в Конгресі

Іран продовжує заперечувати, що постачає країні-агресору Росії зброю для війни проти України, повідомляє Новое время.

У четвер, 22 грудня, представник МЗС країни Нассер Канаані заявив президенту Володимиру Зеленському, що «терпіння Ірану щодо безпідставних звинувачень обмежене», повідомляє пресслужба відомства.

Канаані стверджує, що в промові глави української держави у Конгресі США були «грубі висловлювання».

"Ми завжди поважали територіальну цілісність країн, у тому числі України, і пан Зеленський має знати, що стратегічне терпіння Ірану щодо таких безпідставних звинувачень не безмежне… Президенту України варто винести уроки з долі деяких лідерів, які розраховували на підтримку США" , — сказано в його заяві.

У виступі перед Конгресом Зеленський заявив, що країна-агресор знайшла спільника у своїй політиці геноциду — Іран, а іранські дрони, які РФ отримує сотнями, стали загрозою для української критичної інфраструктури.

«Так один терорист знаходить іншого. І це питання часу, коли вони вдарять по інших ваших союзниках, якщо ми не зупинимо їх зараз. Ми повинні зробити це!» — наголосив президент.

Раніше Зеленський казав, що в ніч із 18 на 19 грудня Росія атакувала територію України ударними безпілотниками Shahed з нової партії, яку країна-агресор отримала від Ірану.

Іран послідовно заперечує, що має стосунок до постачання дронів-камікадзе Росії, яка використовує їх для терору мирних жителів і знищення енергетичної інфраструктури України.﻿

21 грудня Володимир Зеленський вирушив у Вашингтон з неанонсованою поїздкою, яка стала його першим закордонним візитом від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Він зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом, а також виступив із промовою перед Конгресом США. У цей день США оголосили про допомогу Україні на 1,85 мільярда доларів, яка вперше включає ЗРК Patriot.