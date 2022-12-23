Генштаб: ЗСУ за добу знищили понад півтисячі солдатів РФ
За даними Генерального штабу ВСУ, українські захисники вже ліквідували близько 100 950 окупантів, понад 3 тисячі ворожих танків, близько 6 тисяч бойових броньованих машин і близько 1,7 тисяч безпілотників.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.12 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 100 950 (+550) осіб ліквідовано,
- танків - 3005 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 5 986 (+5) од.,
- артилерійських систем – 1 984 (+6) од.,
- РСЗВ – 414 (+1) од.,
- засобів ППО – 212 (+0) од.,
- літаків – 283 (+0) од.,
- вертольотів – 267 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1698 (+5) од.,
- крилатих ракет - 653 (+0) од.,
- кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 622 (+7) од.,
- спеціальної техніки – 178 (+0) од.
Дані уточнюються.