Генштаб: ЗСУ за добу знищили понад півтисячі солдатів РФ

За даними Генерального штабу ВСУ, українські захисники вже ліквідували близько 100 950 окупантів, понад 3 тисячі ворожих танків, близько 6 тисяч бойових броньованих машин і близько 1,7 тисяч безпілотників.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.12 орієнтовно склали:

особового складу – близько 100 950 (+550) осіб ліквідовано,

танків - 3005 (+2) од.

бойових броньованих машин – 5 986 (+5) од.,

артилерійських систем – 1 984 (+6) од.,

РСЗВ – 414 (+1) од.,

засобів ППО – 212 (+0) од.,

літаків – 283 (+0) од.,

вертольотів – 267 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1698 (+5) од.,

крилатих ракет - 653 (+0) од.,

кораблів/катерів – 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 622 (+7) од.,

спеціальної техніки – 178 (+0) од.

Дані уточнюються.