ЕП: Про що домовився Зеленський з Байденом у США

У середу Володимир Зеленський поїхав до Вашингтона – із першим закордонним візитом від початку повномасштабного російського вторгнення, повідомляє Європейська правда.

Ця поїздка стала поза сумнівом знаковою, етапною для України у період боротьби з агресією РФ.

Крім результатів візиту, про які сторони оголосили публічно, є інші, щодо яких Зеленський та Байден обмежилися лише натяками, не менш вагомі. І як мінімум за двома з трьох піднятих питань є підстави говорити про проміжну дипломатичну перемогу України.

За даними джерел видання, задовго до поїздки президент Зеленський ухвалив два принципових рішення щодо відновлення поїздок. Головне з них – це те, що його перший "військовий" візит має відбутися саме до Вашингтона.

США – головний постачальник зброї та фінансовий донор України у війні, Зеленський прагнув це підкреслити.

Ця поїздка мала підкреслити роль США у допомозі Україні та посилити Байдена та інших проукраїнських політиків (з обох американських партій).

Зеленський був здатен це зробити, бо в Сполучених Штатах він став таким собі символом демократії, що уособлює героїзм усієї України.

А виборці (тим більше американські!) героїв люблять.

Запрошення від Байдена відвідати США, звісно ж, було недостатньо для того, щоби Володимир Зеленський відновив поїздки за кордон. Для першого такого візиту мала бути вагома підстава. Наприклад, рішення Білого дому про розблокування постачань літаків чи систем Patriot.

Домогтися на практиці наразі вдалося другого.

Однак, за всієї важливості американських систем ППО, це – не єдина зброя, що потрібна Україні.

Джо Байден після зустрічі із Зеленським несподівано виступив у ролі "танкового лобіста".

Наприкінці спільної пресконференції він додав, що США працюють над тим, щоб інші держави (не згадуючи конкретно про жодну) надали більше танків Україні.

"Ми вже працюємо з партнерами над тим, щоб Україна отримала танки та іншу броню" , – заявив він, виправдовуючи непостачання окремих видів зброї з боку США.

Йдеться, серед іншого, про далекобійні ракети ATACMS.

Візит Зеленського до США важливий не лише для тих, хто слідкує за постачанням американської зброї: не менш важливі для України сигнали були і в політичній сфері.

Є особливість протоколу, яка лишилася не надто поміченою в Україні.

Йдеться про переговори президентів, на які запросили по два члени команди від кожного президента: міністрів закордонних справ та безпекових радників.

Американські посадовці сіли так, як того вимагає протокол. Поруч із Байденом – глава Держдепу Ентоні Блінкен, за ним – національний безпековий радник Джейк Салліван (на цьому фото праворуч саме він, хоч це й не очевидно через специфічний ракурс зйомки).

Натомість з українського боку місце очільника МЗС зайняв глава офісу президента Андрій Єрмак, а вже за ним сів міністр Дмитро Кулеба.

Треба підкреслити що таке дивне "ранжування" команди президента є правом української сторони. Це не привід для образ американців абощо. Але ця протокольна деталь має змістовне значення: вона надсилає партнерам із США сигнал про те, хто в Україні є ключовою фігурою у сфері зовнішньої політики.

Настав час перейти до головного (разом із переговорами про танки) результату візиту президента Зеленського до США. Йдеться про питання завершення війни.

Тут, так само як і у ситуації з Patriot, США останнім часом демонстрували дуже позитивні зміни, а візит Зеленського їх закріпив.

Наразі, на відміну від серпня-вересня, немає жодних підстав говорити про те, що США підштовхують Україну до "важких компромісів" у переговорах з РФ. Понад те, Зеленський заявив під час візиту, що Байден схвалив його підхід: жодного миру до того, коли Росія повністю забереться з української землі. Включно із Кримом.

За кілька годин після президентської зустрічі, у своєму виступі в Конгресі, Володимир Зеленський уточнив домовленості. За його словами Байден дав згоду на підтримку українського "мирного плану" з 10 пунктів, який безальтернативно передбачає деокупацію усієї території України, як умови для завершення війни. Усієї, без жодних винятків.

До цього утім варто додати, що обидва президенти у Вашингтоні погодилися: навіть цей план передбачає неуникні переговори з лідером РФ. Для узгодження умов миру, але після деокупації.