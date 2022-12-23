Розвідка Британії: Чи здатна РФ збільшити своє військо

Президенту Росії Володимиру Путіну представили плани збільшення армії РФ приблизно до 1,5 мільйона людей, однак наразі неясно, коли буде змога досягнути цього рівня. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

Як зазначається, 21 грудня Путіну представили плани щодо розширення російського війська приблизно на 30% — до 1,5 млн людей.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу пояснив, що розширення включатиме як мінімум дві бригади на північному заході Росії, чисельність яких збільшиться до дивізії. При цьому він посилався на передбачувану загрозу з боку Фінляндії та вступ Швеції до НАТО.

За інформацією британської розвідки, це одне з перших уявлень про те, як Росія прагне адаптувати свої сили до довгострокових стратегічних викликів, які виникли внаслідок її вторгнення в Україну.

У Міноборони зауважують, що поки залишається незрозумілим, як Росія знайде новобранців для такого збільшення, "коли її сили перебувають під безпрецедентним тиском в Україні".