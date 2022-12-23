Моссад: Іран планує нарощувати постачання озброєнь Росії

Іран прагне розширити постачання сучасної зброї в Росію, заявив голова ізраїльського розвідувального агентства "Моссад" Давид Барнеа, повідомляє Українська правда.

"Ми різними каналами застерігаємо про намір ﻿ и Ірану розширити свій ядерний проєкт і збагачення урану, а також про намір іранського режиму активізувати напади на дружні Ізраїлю мусульманські країни регіону.

Ми не допустимо, щоб у розпорядженні режиму аятолл з'явилася ядерна зброя. Не тільки в найближчі роки, ніколи. Це моє зобов'язання, це зобов'язання Моссада.

Парадоксальним чином навіть зараз на Заході лунають голоси, що закликають до підписання нової ядерної угоди з Іраном. При цьому ігнорується відверта брехня іранської сторони, записана в угоді.

Тегеран не тільки не припиняє, а й посилює спроби вчинення терактів по всьому світу, а ми щодня запобігаємо їм" , - заявив Барнеа .

Шеф ізраїльської розвідки додав, що організація працює над створенням альянсів із країнами Близького Сходу та іншими мусульманськими державами, з якими Ізраїль досі не налагодив офіційні відносини.

За його словами, це робиться для того, "щоб наростити міць, яка дасть нам змогу ефективно і потужно протистояти спільним викликам".

У своєму виступі Барнеа також торкнувся взаємодії Тегерана і Москви, насамперед у військовій сфері.

"Тегеран має далекосяжні плани щодо розширення поставок передових систем озброєння Росії. При цьому він намагається ховати цю діяльність під завісою секретності" , - підкреслив шеф ізраїльської розвідки.

Глава Моссаду Давид Барнеа виступив на церемонії нагородження відмінників служби 22 грудня, в резиденції президента в Єрусалимі.

Незадовго до початку церемонії в резиденції президента відбулася телефонна розмова між лідером Лікуду Беньяміном Нетаніягу і президентом Росії Володимиром Путіним. Ізраїльський лідер висловив стурбованість посиленням зв'язків Росією та Іраном, зокрема на сирійському напрямку.