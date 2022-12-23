Мер: В центрі Мелітополя вибухнуло авто російських окупантів

Вдень у п’ятницю, 23 грудня, у центрі захопленого військами РФ Мелітополя пролунав гучний вибух. Як повідомив мер міста Іван Федоров у своєму Telegram, вибухнуло авто, яким користувалися російські окупанти, повідомляє Новое время.

"За даними очевидців підірвано автомобіль, яким користувалися рашисти. Щодо пасажирів та їхнього стану, інформація уточнюється" , — написав він.

Поки невідомо, хто знаходився у машині та чи вдалося пасажирам вижити.

На фото, яке з'явилося у соцмережах, видно, як вогонь охопив повністю авто.

19 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що у населених пунктах Мелітопольського району зросла кількість окупантів з окупаційних військ РФ.

Аналітики прогнозують, що невдовзі ЗСУ можуть піти у контрнаступ на запорізькому напрямку, звільнивши Мелітополь і перерізавши так званий «сухопутний коридор» в Крим.

У разі проведення успішної операції це дало б українській армії потенційну можливість витіснити війська РФ з півдня України до Криму.