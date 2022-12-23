На кордоні з Польщею повертають електронну чергу

23 грудня о 09:00 на сайті echerha.gov.ua відновився запис в електронну чергу перетину кордону в пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ» для вантажних транспортних засобів. Про це повідомляє Укртрансбезпека, повідомляє ЛігаБізнес.

Найближча дата запису в єЧергу - 25 грудня, 12:00. Для вантажів ветеринарної черги - 12:00 27 грудня. З 12:00 25 грудня проїзд через пункт пропуску «Ягодин - Дорогуськ» виключно за записом в єЧерзі.

У разі виникнення запитань ви можете направити листа групі підтримки проєкту з особистого кабінету сайту echerha.gov.ua на support@echerha.gov.ua або зателефонувати на Лінію інформаційної підтримки перевізників:

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