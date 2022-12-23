Удар по Орбану. ЄС заморозив майже 22 млрд євро для Угорщини — Bloomberg

За даними Bloomberg, Європейський союз утримає майже 22 млрд євро коштів, призначених на підтримку Угорщини, повідомляє Новое время.

Як повідомляє видання, Єврокомісія вважає, що Будапешт не виконав умови для доступу до регіональних фондів, які використовуються для зміцнення економічної та соціальної згуртованості менш багатих країн ЄС.

Причиною цього, зокрема, стали претензії щодо шахрайства та корупції в Угорщині.

Таким чином по націоналістичному уряду прокремлівського прем'єр-міністра Віктора Орбана, який блокує антиросійські санкції та проукраїнські ініціативи ЄС, буде завдано серйозного удару.