Шмигаль запропонував Південній Кореї розпочати виробництво електрокарів в Україні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з главою уряду Південної Кореї посилення співпраці та запропонував відкрити в Україні виробництво електромобілів, повідомляє Економічна правда.

"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Республіки Корея Хан Док Су. Подякував за послідовну підтримку України, надання гуманітарної та нелетальної військової допомоги" , – написав Шмигаль.

Глави уряду обговорили виклики, пов’язані з великою війною та перспективні напрямки майбутньої співпраці

"Розраховуємо на розширення обсягів допомоги від Південної Кореї в частині обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури. Торкнулися повоєнного відновлення та участі корейських компаній у відбудові.