WP: Як приймалося рішення про візит Зеленського до США

Вирішальним " Каталізатором" візиту стала телефонна розмова Байдена та Зеленського 11 грудня. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post, повідомляє Новое время.

Видання зазначає, що ще раніше президент України давав зрозуміти Байдену, що хотів би здійснити свою першу від початку вторгнення закордонну поїздку саме до США. Проте ситуація з безпекою в Україні робила таку подорож майже неможливою до грудня.

До кінця листопада розмови стали більш предметними, пише WP, а 11 грудня Байден у телефонній розмові із Зеленським розповів президенту України, що дав вказівку Пентагону приділити першочергову увагу ППО України і що передача Києву протиракетної батареї Patriot тепер є реальною можливістю.

Також президент США повідомив Зеленському про "позитивні сигнали" з Конгресу про готовність законодавців підтримати пакет допомоги Україні на суму $45 млрд.

Однак, на думку представника Білого дому, з яким поспілкувалося видання, саме новина про ЗРК Patriot, схоже, підштовхнула Зеленського здійснити поїздку якнайшвидше.

14 грудня Білий дім направив Зеленському офіційне запрошення, за два дні президент України погодився здійснити поїздку, а 18 грудня високопосадовці США отримали звістку, що візит офіційно підтверджено і Зеленський прибуде до Вашингтона через три дні.

21 грудня Володимир Зеленський вирушив до Вашингтона з неанонсованою поїздкою, яка стала його першим закордонним візитом з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Для того, щоб потрапити до США, Зеленський прибув поїздом до Польщі, а потім літаком відбув до Вашингтона. За даними ВВС, у польоті борт супроводжували літак-розвідник НАТО та американський винищувач F-15.

У США він зустрівся з президентом Джо Байденом, а також виступив із промовою перед Конгресом США. У цей день США оголосили про допомогу Україні на 1,85 мільярда доларів, яка вперше включає ЗРК Patriot.