ВВП України у 2023 році може зрости на 1%, інфляція знизиться до 22% – МВФ

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У 2023 році економіка України може зрости приблизно на 1%, інфляція та дефіцит держбюджету зменшаться. Про це йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику в межах нової моніторингової програми МВФ для України, опублікованому на сайті Мінфіну, повідомляє Економічна правда.

Очікування щодо ВВП

"Ми очікуємо стабілізацію економічної діяльності у 2023 році, хоча для такого прогнозу критично важливими факторами є тривалість та інтенсивність війни" , – йдеться в документі.

Зазначається, що після падіння майже на третину у 2022 році реальний ВВП може незначно зрости приблизно на 1% у 2023 році за умов:

поступового пожвавлення діяльності в районах , що не перебувають у зоні активних бойових дій;

збереження доступу до зернового коридору;

відсутності подальшої ескалації війни.

Таке повільне відновлення пояснюватиметься тривалим впливом у І кварталі наступного року пошкоджень енергетичної інфраструктури.

Також очікується, що економічна діяльність активізується в наступних кварталах переважно за рахунок державних витрат, тоді як відновлення експорту буде лише поступовим, а зростання споживання залишиться слабким.

Прогноз щодо інфляції

У МВФ очікують, що рівень інфляції у річному вимірі поступово зменшиться з 30% наприкінці 2022 року до близько 22,5% наприкінці 2023 року, що "відображає залишкові наслідки перебоїв у постачанні та руйнування виробничих потужностей на тлі нижчих світових цін на енергоносії".

Дефіцит бюджету

Згідно з Меморандумом, очікується, що у 2023 році утвориться дефіцит поточного рахунку обсягом близько 5,7 млрд дол після прогнозованого профіциту в розмірі 6,4 млрд дол у 2022 році.

"Цей прогноз відображає зростання торговельного балансу, оскільки очікується, що відновлення надходжень від експорту буде повільним, тоді як попит на імпорт, як очікується, прискориться через збереження попиту на пальне, обладнання та матеріали для ремонту та відновлення" , – йдеться в документі.

Валютні резерви мають залишитися на рівні близько 21 млрд дол до кінця 2023 року, що еквівалентно трохи більше 2,5 місяця імпорту, завдяки зовнішньому фінансуванню.