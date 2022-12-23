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Нідерланди нададуть Україні 2,5 млрд євро у наступному році

Нідерланди нададуть Україні 2,5 млрд євро у наступному році
Фото: Рixabay

Загальна кількість допомоги, яку Нідерланди нададуть Україні у 2023 році, складе 2,5 млрд євро, повідомляє Ділова столиця.

Про це прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив у Twitter.

"Поки Росія продовжує війну проти України, Нідерланди надаватимуть допомогу Україні — військову, гуманітарну і дипломатичну. Ми закладаємо на це 2,5 млрд євро на 2023 рік. Україна може покладатися на Нідерланди. Щойно підтвердив це у розмові з президентом (України — ДС) Володимиром Зеленським", — написав политик.

У свою чергу, Зеленський подякував Рютте за допомогу у війні з країною-окупантом.

"Провів важливу розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Подякував за рішення виділити €2,5 млрд на допомогу Україні в боротьбі з агресором", — зазначив Зеленський у Twitter.
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Як повiдомлялось, Нідерланди передали Україні військову допомогу на загальну суму майже 1 млрд євро

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