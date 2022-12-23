Bloomberg: У Китаї за один день коронавірусом заразилися 37 мільйонів людей

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У Китаї продовжується пандемія коронавірусу. Лише за один день 20 грудня COVID-19 заразилися 37 мільйонів людей, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з оцінками, які були представлені на закритому засіданні Національної комісії охорони здоров'я, з початку грудня на коронавірус захворіли чверть мільярда жителів Китаю, що становить 18% населення країни.

Як повідомляє видання, лише за 20 грудня коронавірус виявили у 37 мільйонів жителів Китаю. Для порівняння: це приблизно на 4 мільйони менше, ніж населення України, але на 10 мільйонів більше, ніж населення Австралії.

При цьому незалежні аналітики напередодні оцінювали приблизну кількість хворих лише у мільйон людей щодня. Добова смертність, за їхніми даними, становить п'ять тисяч осіб.

Офіційно влада Китаю підтвердила лише три тисячі випадків з початку грудня.

20 грудня Ерік Фейгл-Дінь, епідеміолог та економіст у галузі охорони здоров'я, попередив про небувалий стрибок захворюваності COVID-19 у материковому Китаї.

16 грудня Пекін відмовився від відстеження можливих заражень COVID-19. Це говорить про послаблення коронавірусної політики Китаю і може бути спричинене суспільним невдоволенням.