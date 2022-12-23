Шмигаль: В Україну прибуло понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням

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Різдвяна акція не передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

В Україну прибуло вже понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням для відновлення об'єктів критичної інфраструктури після масованих атак військ РФ, повідомляє Новое время.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю, 23 грудня.

"Щодня у Європі та світі з'являються нові ініціативи на підтримку України та українців. Вже прибуло понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням. Євросоюз пообіцяв мобілізувати для нас 900 генераторів" , - зазначив він.

Шмигаль додав, що бізнес та звичайні жителі завезли до країни вже близько 500 тисяч переважно малопотужних генераторів, щоб мати змогу пережити зиму на тлі обстрілів окупантів.

Прем'єр уточнив, що додатково партнери пропонують Україні великі генераторні установки, здатні живити важливі об'єкти. Йдеться про медичні установи чи насосні станції водоканалів.

З жовтня війська РФ б'ють по об'єктах критичної інфраструктури. Київ просить у партнерів обладнання для ремонту та відновлення об'єктів енергоінфраструктури.

За 2,5 місяці окупанти здійснили вже дев'ять масованих атак на українські міста, на якийсь час залишаючи без світла мільйони українців. За раз РФ випускає десятки ракет, іноді із застосуванням дронів-камікадзе.

Енергетики оперативно працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів. По всій країні діють екстрені відключення світла.