Уряд у 2023 році на чверть зменшить видатки на бюджетників

Різдвяна акція не передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція не передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція не передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Кабінет Міністрів у 2023 році зменшить видатки на оплату працівників бюджетного сектору на 27%, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику в межах нової моніторингової програми МВФ для України, опублікованому на сайті Мінфіну.

У документі зазначається, що виклики, з якими Україна стикається через війну, примушують уряд приймати важкі політичні рішення.

Необхідність концентрувати видатки на обороні та безпеці вимагає підвищення ефективності видатків і стримування фіскальних ризиків. Водночас потреби фінансування нових категорій витрат, пов’язаних з війною, у тому числі надання соціальної допомоги ВПО та ветеранам війни, а також відбудови та подолання наслідків агресії Росії зростають.

"З огляду на обмеження, які постають перед нами, ухвалено непросте політичне рішення – зменшити видатки на оплату праці працівників бюджетного сектору на 27 відсотків у номінальному виразі порівняно з 2022 роком" , – зазначається у Меморандумі.

Досягти скорочення видатків більше ніж на чверть планують як шляхом зменшення заробітної плати окремим категоріям працівників, так і через обмеження загальної чисельності працівників.

Також уряд ввів обмеження на збільшення соціальних виплат, дозволивши лише індексацію пенсії за правилами.

Нагадуємо:

Кабмін працюватиме над розробкою інтегрованої дорожньої карти заходів податкової політики та адміністрування податків "для якнайшвидшого відновлення довоєнного стану податкового адміністрування".

Згідно з прогнозом у Меморандумі про співпрацю з МВФ, у 2023 році економіка України може зрости приблизно на 1%, інфляція та дефіцит держбюджету зменшаться.