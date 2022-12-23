Білий дiм: ПВК "Вагнера" витрачає понад $100 млн на місяць на операції в Україні
Російська приватна військова компанія "Вагнера" витрачає понад $100 мільйонів на місяць на фінансування своїх операцій в Україні, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі з посиланням на Politico.
Офіційні особи США дедалі більше стурбовані тим, що ПВК "Вагнера" стає переважаючою російською військовою силою у східній частині України, зазначив чиновник.
За словами Кірбі, група "Вагнера" взяла на себе командування деякими російськими операціями в деяких частинах Донбасу, повідомив високопосадовець і сказано в дипломатичній телеграмі, отриманій Politico.
Він додав, що ПВК Вагнера сплатило нову партію зброї з КНДР, але це не вплине на перебіг бойових дій в Україні.
"Ми вважаємо, що кількість матеріалів, доставлених Вагнеру, не змінить динаміку бойових дій в Україні, але ми безумовно стурбовані тим, що Північна Корея планує доставити більше військової техніки", – сказав Кірбі.
За словами представника Білого дому, ПВК Вагнера витрачає понад $100 млн на місяць на фінансування операцій своєї групи в Україні, а російський диктатор Володимир Путін все частіше звертається до цього угрупування за військовою підтримкою.
Кірбі додав, що ПВК Вагнера здобула незалежність від міністерства оборони Росії, і в деяких випадках "російські військові чиновники фактично підкоряються командуванню ПВК Вагнера".
Як повiдомлялося, Міністерство торгівлі США оголосило про нові обмеження на експорт технологій для російської приватної військової компанії "Вагнера".