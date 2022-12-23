Мінреінтеграції: Зимову допомогу від ООН отримали більше мільйона українців

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Понад мільйон українців отримали зимову допомогу від Агентства ООН у справах біженців, з них майже 300 тисяч – грошові виплати, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

У відомстві зазначили, що насамперед допомога спрямована на ВПО та інші вразливі категорії населення, які постраждали від війни.

За інформацією на сайті гуманітарної організації, програма зимової допомоги охопила понад мільйон людей в Україні:

предмети першої необхідності (пледи, термоси, обігрівачі, одяг) отримали понад 800 тисяч осіб;

грошові виплати – майже 300 тисяч осіб;

матеріали для ремонтів та утеплення будинків – більш ніж 12 тисяч осіб.

На додаток, 55 генераторів були доставлені на критичні обʼєкти у 12 областей.

Нагадуємо:

13,5 мільйона українців отримали допомогу від міжнародних гуманітарних організацій з початку великої війни.