Зеленський: Україна відкриє посольства в десяти країнах Африки

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна відкриє посольства у десяти країнах Африки, повідомляє Новое время.

"Ми вже перезавантажуємо відносини з десятками країн Африки. Наступного року ми маємо це посилити. Вже визначені десять держав, де будуть відкриті нові посольства України в Африці" , - сказав президент під час виступу на Конференції послів України.

Він додав, що Україна також розробила концепцію торгового дому Україна-Африка з відкриттям його представництв у столицях найбільш перспективних країн Африканського континенту.

"На додачу до наявного представництва України в десяти країнах Африки – разом із новими посольствами й торговельними домами – ми маємо досягти представлення в тридцяти країнах Африканського континенту" , — заявив Зеленський.

У червні Зеленський повідомив про намір розширити відносини країни з країнами Африканського Союзу та призначити спеціального представника України в Африці.

Наприкінці серпня після розблокування експорту продовольства до Африки в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН прибуло перше з початку повномасштабного вторгнення РФ українське судно із зерном.