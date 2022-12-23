Зеленський: Україна відкриє посольства в десяти країнах Африки
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна відкриє посольства у десяти країнах Африки, повідомляє Новое время.
"Ми вже перезавантажуємо відносини з десятками країн Африки. Наступного року ми маємо це посилити. Вже визначені десять держав, де будуть відкриті нові посольства України в Африці", - сказав президент під час виступу на Конференції послів України.
Він додав, що Україна також розробила концепцію торгового дому Україна-Африка з відкриттям його представництв у столицях найбільш перспективних країн Африканського континенту.
"На додачу до наявного представництва України в десяти країнах Африки – разом із новими посольствами й торговельними домами – ми маємо досягти представлення в тридцяти країнах Африканського континенту", — заявив Зеленський.
У червні Зеленський повідомив про намір розширити відносини країни з країнами Африканського Союзу та призначити спеціального представника України в Африці.
Наприкінці серпня після розблокування експорту продовольства до Африки в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН прибуло перше з початку повномасштабного вторгнення РФ українське судно із зерном.