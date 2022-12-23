Посол розповів про умови проживання командирів з Азовсталі в Туреччині

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Звільнені з полону російських окупантів командири Азовсталі в Туреччині перебувають у комфортних умовах, родини приїдуть до них на Новий рік, повідомляє Новое время.

Про це розповів посол України в Туреччині Василь Боднар в п’ятницю, 23 грудня.

Боднар заявив, що захисники України забезпечені ліками, їжею і спортивними тренажерами, загалом їхній стан покращився.

"Що, звичайно, обмежено — це пересування і вільний доступ до комунікацій із зовнішнім світом. Це насамперед пов'язано з питаннями безпеки, оскільки є інформація про загрозу їх фізичного знищення. І друге — це умови подальших обмінів, оскільки багато наших героїв перебувають надалі у російських застінках, і нам потрібно проводити роботу з їх звільнення" , — сказав дипломат.

Він висловив сподівання, що буде час, аби захисники показали, як змінилися з моменту звільнення з полону.

21 вересня Україна провела найбільший обмін полоненими від початку повномасштабного вторгнення Росії. Серед 215 людей, звільнених із російського полону, 188 захисників Азовсталі та Маріуполя, включно з командирами з Азовсталі, а також десять іноземців.

П'ять командирів гарнізону Азовсталь обміняли на 55 російських військових, в обмін на решту Україна віддала країні-агресору підозрюваного в держзраді нардепа Віктора Медведчука.

Командир Азова Денис Прокопенко (Редіс), його заступник Святослав Паламар (Калина), в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина), старший офіцер Азова Олег Хоменко і командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега перебувають у Туреччині під особистими гарантіями захисту президента Реджепа Тайїпа Ердогана.