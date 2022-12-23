Кабмін подовжив карантинні обмеження через коронавірус

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Кабінет міністрів України подовжив карантинні обмеження через коронавірус, які діятимуть щонайменше до 30 квітня 2023 року, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

"Внесено зміни до розпорядження КМУ від 25.03.2020 р. N 338 "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту в режим надзвичайної ситуації" і постанови КМУ від 09.12.2020 р. N 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Продовжено для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 30.04.2023 р. Також продовжено на всій території України карантин до 30.04.2023 р." , — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, в Україні перший випадок захворювання коронавірусом діагностували 3 березня 2020 року в Чернівцях. 13 березня була зафіксована перша смерть через захворювання COVID-19.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін 22 грудня в етері телемарафону повідомив, що в Україні зменшується кількість хворих на коронавірус. За останній тиждень в Україні зареєстрували 4200 випадків COVID-19.