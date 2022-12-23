Єрмак: Україна і США вперше стали близькими як стратегічні партнери
Візит президента України Володимира Зеленського до Білого дому підтвердив, що Україна та США вперше в історії стали справжніми стратегічними партнерами, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Guardian.
Як розповів Guardian керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, особиста зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена зміцнила їхні стосунки і підтвердила, що Україна та США вперше в історії стали настільки близькими у своєму партнерстві.
"Саміт і пресконференція двох лідерів цього тижня продемонстрували, як глибоко в особистому ставленні президент Байден відчуває все, що пов'язано з Україною, і що США є справжнім лідером вільного світу і демократії", - наголосив керівник Офісу.
В інтерв'ю виданню Єрмак наголошує на особистих зв’язках, створених несподіваним візитом, коли президент України вперше був за межами країни з початку війни.
"Попри те, що Зеленському не вдалося негайно отримати американські танки Abrams, винищувачі F-16 і армійське озброєння далекої дії, це продемонструвало віру Києва в те, що Україна повинна наголошувати на моральному вимірі своєї боротьби проти російської армії, на вірі у свої відносини зі США. Це важливо і допоможе розблокувати дедалі більше військової підтримки, яка нам так потрібна", - зауважив Єрмак.
Окрім розмов з Байденом, Єрмак підкреслив важливість зустрічі Зеленського з лідерами Конгресу США, зокрема з республіканцями Мітчем МакКоннеллом, лідером меншості в Сенаті, та Кевіном Маккарті, головним кандидатом на посаду спікера Палати представників, яку він має обійняти наступного місяця.
"Загалом поїздка до Вашингтона зміцнила особисті дружні зв’язки Зеленського з президентом Байденом і з високопосадовцями-республіканцями, попри всі "брудні" коментарі ведучого Fox News Такера Карлсона", - констатував Єрмак.
Ранiше повiдомлялося, що у посольстві США оцінили візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона: "Це була чудова командна робота".