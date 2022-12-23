Єрмак: Україна і США вперше стали близькими як стратегічні партнери

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Візит президента України Володимира Зеленського до Білого дому підтвердив, що Україна та США вперше в історії стали справжніми стратегічними партнерами, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Guardian.

Як розповів Guardian керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, особиста зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена зміцнила їхні стосунки і підтвердила, що Україна та США вперше в історії стали настільки близькими у своєму партнерстві.

"Саміт і пресконференція двох лідерів цього тижня продемонстрували, як глибоко в особистому ставленні президент Байден відчуває все, що пов'язано з Україною, і що США є справжнім лідером вільного світу і демократії" , - наголосив керівник Офісу.

В інтерв'ю виданню Єрмак наголошує на особистих зв’язках, створених несподіваним візитом, коли президент України вперше був за межами країни з початку війни.

"Попри те, що Зеленському не вдалося негайно отримати американські танки Abrams, винищувачі F-16 і армійське озброєння далекої дії, це продемонструвало віру Києва в те, що Україна повинна наголошувати на моральному вимірі своєї боротьби проти російської армії, на вірі у свої відносини зі США. Це важливо і допоможе розблокувати дедалі більше військової підтримки, яка нам так потрібна" , - зауважив Єрмак.

Окрім розмов з Байденом, Єрмак підкреслив важливість зустрічі Зеленського з лідерами Конгресу США, зокрема з республіканцями Мітчем МакКоннеллом, лідером меншості в Сенаті, та Кевіном Маккарті, головним кандидатом на посаду спікера Палати представників, яку він має обійняти наступного місяця.

"Загалом поїздка до Вашингтона зміцнила особисті дружні зв’язки Зеленського з президентом Байденом і з високопосадовцями-республіканцями, попри всі "брудні" коментарі ведучого Fox News Такера Карлсона" , - констатував Єрмак.

Ранiше повiдомлялося, що у посольстві США оцінили візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона: "Це була чудова командна робота".