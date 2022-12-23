WP: США за місяць виготовляють 14 тисяч снарядів. Україна стільки витрачає за два дні

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Уряд США визнав, що в країні бракує потужностей з виготовлення артилерійських снарядів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Washington Post.

За словами офіційних осіб з питань оборони США, українські військові за два дні війни проти Росії витрачають таку кількість снарядів, яку в США виготовляють за місяць.

"США наразі може виготовляти близько 14 тисяч 155-мм гаубичних снарядів на місяць" , - заявила в коментарі WP міністр армії США Крістін Вормут.

Видання зазначає, що США планують збільшувати виробництво артилерійських боєприпасів.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що в Україні налагодили промислове виробництво снарядів калібру 152 та 122 мм.

Крім того, за даними західних ЗМІ, російська армія має перевагу в артилерії, але не вміє нею користуватися на полі бою.