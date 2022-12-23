Україна та український народ надихають увесь світ – Байден після візиту Зеленського

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Президент США Джо Байден опублікував відео за підсумками візиту президента України Володимира Зеленського і відзначив, що український народ надихає увесь світ, повідомляє Українська правда.

Про це повiомляє Twitter Зеленського.

"Україна та український народ надихають не лише нас - вони надихають світ.

Для мене було честю приймати президента Зеленського в Білому домі".

21 грудня Зеленський здійснив візит у Вашингтон. Президент США за підсумками візиту оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

Байден також відзначив, що Україна не залишиться наодинці проти Росії, яка напала на Україну.