Росіяни обстріляли один iз об'єктів ДТЕК: є загиблий та поранений
Росіяни у п’ятницю ввечері обстріляли один з енергетичних об'єктів ДТЕК, станція припинила генерацію електроенергії, один працівник загинув і одного поранено, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють у ДТЕК.
"Сьогодні, 23 грудня, окупанти інтенсивно обстріляли одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго, внаслідок чого було пошкоджено його обладнання й станція припинила виробництво електроенергії.
На жаль, через атаку загинув працівник підприємства, а ще одного було поранено…
Коли обстріл закінчиться – енергетики почнуть відновлювати роботу обладнання".
У повідомленні не уточнюється, яка саме станція потрапила під обстріл.
У компанії додали, що це вже 21-ша терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.