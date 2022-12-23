Кулеба назвав недоречними розмови про терміни завершення війни
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що недоречно говорити про терміни завершення війни з Росією, оскільки мова йде боротьбу за право на існування, повідомляє РБК-Україна.
Про це йшлося на Конференції послів України.
Міністр впевнений, що перемога України безсумнівно буде, але залишаються без відповіді три питання:
- Коли саме Україна переможе?
- Що саме буде перемогою?
- Як Україна діятиме після перемоги?
"З цих трьох запитань у мене немає відповіді лише на перше. Коли б’єшся за право на існування, дедлайни недоречні. Базова відповідь на друге запитання проста: перемогою буде все, що передбачатиме повне відновлення територіальної цілісності України. Далі будуть інші перемоги - компенсації, вироки за злочини, вигнання Росії з Радбезу ООН та інше", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, в інтерв'ю британському ЗМІ командувач ОК "Південь", генерал-майор Андрій Ковальчук спрогнозував терміни, коли ЗСУ зможуть відвоювати всі захоплені росіянами території, включно з Кримом.
А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist говорив, що перемога України у війні є беззаперечною, але для цього українській армії потрібні ресурси.