Прем'єр Британії опублікував різдвяне привітання для українців
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак опублікував у Twitter різдвяне привітання на підтримку України, повідомляє Новое время.
"На це Різдво ми разом з тобою, Україно", — написав він.
У ролику показують будні двох дівчат із Британії та України перед новорічними святами. Маленька британка відправляє подарунок українці, яка живе в умовах відключень світла і повітряних тривог через повномасштабне вторгнення Росії.
Раніше Ріші Сунак пообіцяв повністю підтримувати Україну та закликав не вірити чуткам про можливе скорочення допомоги з боку Британії.
У розмові з українським президентом 9 грудня він сказав, що Україна найближчим часом отримає більше зенітної зброї та ракет ППО малої дальності.
У британському уряді повідомляли, що наступного року Сполучене Королівство передасть Україні кілька сотень тисяч артилерійських боєприпасів на суму близько 250 мільйонів фунтів (близько 286 мільйонів євро).