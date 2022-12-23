Прем'єр Британії опублікував різдвяне привітання для українців

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак опублікував у Twitter різдвяне привітання на підтримку України, повідомляє Новое время.

"На це Різдво ми разом з тобою, Україно" , — написав він.

У ролику показують будні двох дівчат із Британії та України перед новорічними святами. Маленька британка відправляє подарунок українці, яка живе в умовах відключень світла і повітряних тривог через повномасштабне вторгнення Росії.

Раніше Ріші Сунак пообіцяв повністю підтримувати Україну та закликав не вірити чуткам про можливе скорочення допомоги з боку Британії.

У розмові з українським президентом 9 грудня він сказав, що Україна найближчим часом отримає більше зенітної зброї та ракет ППО малої дальності.

У британському уряді повідомляли, що наступного року Сполучене Королівство передасть Україні кілька сотень тисяч артилерійських боєприпасів на суму близько 250 мільйонів фунтів (близько 286 мільйонів євро).