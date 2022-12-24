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"Нафтогаз" домовився про постачання майже півмільярда кубометрів газу

"Нафтогаз" домовився про постачання майже півмільярда кубометрів газу
Фото: Facebook

НАК Нафтогаз України домовився про поставку 450 мільйонів кубометрів газу для сталого проходження зими, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба НАК Нафтогаз України.

"Ми домовилися про поставку майже півмільярда кубів газу: 350 млн куб. м від нашого важливого партнера, норвезької нафтогазової компанії Equinor, та 100 млн куб. м від авторизованих Європейським банком реконструкції та розвитку продавців", - заявив глава правління компанії Олексій Чернишов.

Також він додав, що для стабільної електрогенерації, яка знаходиться під постійними обстрілами росіян, необхідно ще близько 2 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, на саміті G7 президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідна допомога від країн "Великої сімки" у питаннях постачання газу на тлі постійних ударів росіян.

Також ми писали, що, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, запаси газу в нашій країні становлять 14 мільярдів кубометрів.

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