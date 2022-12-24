"Нафтогаз" домовився про постачання майже півмільярда кубометрів газу
НАК Нафтогаз України домовився про поставку 450 мільйонів кубометрів газу для сталого проходження зими, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє пресслужба НАК Нафтогаз України.
"Ми домовилися про поставку майже півмільярда кубів газу: 350 млн куб. м від нашого важливого партнера, норвезької нафтогазової компанії Equinor, та 100 млн куб. м від авторизованих Європейським банком реконструкції та розвитку продавців", - заявив глава правління компанії Олексій Чернишов.
Також він додав, що для стабільної електрогенерації, яка знаходиться під постійними обстрілами росіян, необхідно ще близько 2 млрд кубометрів газу.
Нагадаємо, на саміті G7 президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідна допомога від країн "Великої сімки" у питаннях постачання газу на тлі постійних ударів росіян.
Також ми писали, що, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, запаси газу в нашій країні становлять 14 мільярдів кубометрів.