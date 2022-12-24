ОП: За тиждень "Пунктами незламності" скористалися 62 тис. громадян
Впродовж останнього тижня "Пунктами незламності" скористалися понад 62 тис. людей, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.
"Загалом за тиждень в Україні "Пунктами незламності" скористалися вже понад 62 тис. відвідувачів".
Тимошенко також повідомив, що за тиждень два додаткових пункти відкрилися у звільненому Херсоні.
Українська влада планує втричі збільшити кількість "Пунктів незламності", яких зараз функціонує більше 5 тис.