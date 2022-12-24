ОП: За тиждень "Пунктами незламності" скористалися 62 тис. громадян

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Впродовж останнього тижня "Пунктами незламності" скористалися понад 62 тис. людей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.

"Загалом за тиждень в Україні "Пунктами незламності" скористалися вже понад 62 тис. відвідувачів".

Тимошенко також повідомив, що за тиждень два додаткових пункти відкрилися у звільненому Херсоні.

Українська влада планує втричі збільшити кількість "Пунктів незламності", яких зараз функціонує більше 5 тис.