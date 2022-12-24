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ОП: За тиждень "Пунктами незламності" скористалися 62 тис. громадян

ОП: За тиждень "Пунктами незламності" скористалися 62 тис. громадян
Фото: ДСНС

Впродовж останнього тижня "Пунктами незламності" скористалися понад 62 тис. людей, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.

"Загалом за тиждень в Україні "Пунктами незламності" скористалися вже понад 62 тис. відвідувачів".

Тимошенко також повідомив, що за тиждень два додаткових пункти відкрилися у звільненому Херсоні.

Українська влада планує втричі збільшити кількість "Пунктів незламності", яких зараз функціонує більше 5 тис.

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