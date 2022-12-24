ISW: Росія створює умови для повторного наступу з території Білорусі
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) оцінюють повторний наступ росіян з білоруської території як малоймовірний, але можливий, повідомляє Українська правда.
Про це говорить щоденний звіт ISW.
"Москва створює умови для нового найбільш небезпечного способу дій (ННСД) – відновлення вторгнення на північ України, можливо, спрямованого на Київ – щонайменше з жовтня 2022 року. Цей ННСД може бути російською інформаційною операцією або відображати справжні наміри Путіна. Наявні на сьогоднішній день індикатори є неоднозначними – деякі перевірені докази нарощування російських військ у Білорусі мають більше сенсу як частина підготовки до нового наступу, ніж як частина навчань і тренувань. Водночас доказів того, що Москва активно готує ударні сили в Білорусі, поки що не існує.
Занепокоєння з приводу можливості того, що Путін може продовжити цей ННСД, безумовно, не є просто українською інформаційною операцією, спрямованою на те, щоб чинити тиск на Захід з метою надання Києву більшої кількості зброї, як припускають деякі західні аналітики. За оцінками ISW, повторне широкомасштабне російське вторгнення з Білорусі малоймовірне цієї зими, але до цього слід ставитися серйозно".
В ISW зазначили, що 24 грудня міністерство оборони Росії демонстративно заявило про наявність польового госпіталю в Білорусі. Перед тим Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські війська планують розгорнути в Білорусі щонайменше ще один польовий госпіталь.
"Польові госпіталі не є обов'язковими для навчань і можуть свідчити про підготовку до бойових дій. Поява польових госпіталів у Білорусі на початку 2022 року була одним з останніх індикаторів, які спостерігалися перед тим, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення", – наголосили в інституті.
Аналітики також відзначили, що Росія продовжує розгортати війська в Білорусі під виглядом навчань, а деякі російські танки Т-90, розгорнуті в Білорусі наприкінці грудня 2022 року, були помічені в зимовому камуфляжі.
"Оснащення танків зимовим камуфляжем не є абсолютно необхідним для навчань і може свідчити про підготовку до реальних бойових дій взимку. Водночас розгортання польових госпіталів та перефарбування танків також може бути частиною інформаційної операції", – йдеться у звіті.
Наразі ISW оцінює ризик російського вторгнення в Україну з боку Білорусі як низький, але можливий.
Плани команди Володимира Зеленського представити у лютому мирний план в інституті також пов'язують з ймовірним невдалим наступом РФ з півночі на початку 2023 року.
Основні висновки ISW за 23 грудня:
- За оцінками ISW, Кремль створює умови для нового найбільш небезпечного способу дій (ННСД) – відновлення наступу з боку Білорусі, можливо, спрямованого на Київ – щонайменше з жовтня 2022 року. Можливо, Кремль проводить інформаційну операцію, а можливо, насправді готується до цього ННСД, який ISW продовжує оцінювати як малоймовірний, але можливий.
- Російські військові продовжують накручувати індикатори для проведення ННСД, посилюючи інформаційну операцію, спрямовану на встановлення правдоподібності ННСД або підготовку до нього.
- Російські військові більш чітко формують умови для наступу на північному заході Луганської області.
- Президент України Володимир Зеленський готується представити мирний план у лютому 2023 року, який може бути приурочений до невдалого російського зимового наступу.
- Відновлення публічних виступів Володимира Путіна, ймовірно, свідчить про те, що він став більше турбуватися про свою популярність та імідж в Росії.
- Російські війська провели щонайменше дві розвідувально-силових операції на півночі та північному сході України 22-23 грудня.
- Українські сили, ймовірно, досягли тактичних успіхів на схід і південь від міста Бахмут за останні 72 години.
- Російські війська продовжують облаштовувати оборонні позиції в лівобережній Херсонській та Запорізькій областях і проводять оборонні операції на півдні України.
- Кремль посилює цензуру, щоб замовчати занепокоєння з приводу розширення збройних сил Росії та другої хвилі мобілізації.
- Українські партизани продовжують напади на російських чиновників на окупованих територіях.