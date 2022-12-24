Укргідрометцентр назвав регіони, де сьогодні очікуються дощі

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Сьогодні, 24 грудня, на більшості території України опадів не передбачається. Дощі варто очікувати лише в західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дощ

В західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях невеликий дощ (в Карпатах з мокрим снігом), на Закарпатті та в Карпатах помірні опади; на решті території без істотних опадів.

Вітер та туман

На південному заході та південному сході країни місцями туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; в Криму та більшості західних областей вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.